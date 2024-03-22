Росіяни готують резерви для наступальних операцій, але з ними є проблема, - ISW

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, російське військове командування планує, що основна частина його "стратегічних резервів" буде введена в дію напередодні запланованого на літо 2024 року наступу Росії. Водночас експерт вважає малоймовірним, що ці "стратегічні резерви" Росії будуть укомплектовані до цього часу на повну потужність через нестачу матеріальних засобів і живої сили.

Машовець навів 44-й армійський корпус (АК) Росії, що формується в рамках Ленінградського військового округу та 163-й бронетанковий ремонтний завод Росії, в якості прикладів того, як нестача матеріально-технічних засобів буде стримувати формування російських "стратегічних резервів". Зокрема, за словами аналітика, російське військове командування, зможе забезпечити лише 55-60% озброєння і техніки, які будуть потрібні 44-му АК до кінця 2024 року.

Оглядач також повідомив, що російська влада намагається подвоїти обсяги виробництва на 163-му бронетанковому ремонтному заводі, але ці зусилля, ймовірно, не будуть завершені не влітку 2024 року, як планувалося, а до кінця 2024 року. Експерт припустив, що здатність Росії виробляти нове озброєння і техніку та модернізувати старі системи, "не відповідає" тому, як швидко вона сподівається оснастити свої стратегічні резерви.

"Оцінка Машовця узгоджується з оцінкою ISW, що російське оборонне виробництво здатне підтримувати нинішній темп російських наступальних операцій, але навряд чи зможе повністю забезпечити потенційну місію оперативного або стратегічного рівня у 2024 році", - йдеться у звіті.