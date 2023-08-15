Росіяни готують провокацію на Курській АЕС і планують евакуацію населення, - ЦНС

За даними підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр.

Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська - 435 тисяч.

Як зазначили у ЦНС, йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про "обраність" тих, хто попав в список.

Евакуацію заплановано до таких населених пунктів, як Желєзногорськ, Велике Солдатське, Щигри та Горшечне.

У Спротиві наголосили, що Сили оборони України діють виключно на території України й не планують атакувати жодні атомні станції.

Фото: розташування Курської АЕС на мапі