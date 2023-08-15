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Россияне готовят провокацию на Курской АЭС и планируют эвакуацию населения, - ЦНС

Фото: россияне готовят провокацию на Курской АЭС и планируют эвакуацию населения (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска готовят провокацию на Курской атомной электростанции и разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям была поставлена задача создать транспортный реестр.

Соответствующие документы оказались в распоряжении Центра национального сопротивления.

В общей сложности эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области более 1 млн человек, а самого Курска - 435 тысяч.

Как отметили в ЦНС, речь идет о 5% населения областей, что свидетельствует об "избранности" попавших в список.

Эвакуация запланирована в такие населенные пункты, как Железногорск, Большое Солдатское, Щигры и Горшечное.

В Сопротивлении подчеркнули, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют атаковать никакие атомные станции.

Фото: расположение Курской АЭС на карте

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