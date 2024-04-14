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Росіяни готують нову провокацію на Запорізькій АЕС, - Генштаб

Фото: у Генштабі ЗСУ попередили про можливі провокації росіян на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти готуються провести чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники можуть звинуватити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України у Facebook.

За даними української розвідки, російські терористи можуть провести нову провокацію під фальшивим прапором.

"Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи", - заявили у Генштабі.

Лише за останні тижні росіяни вже кілька разів намагалися перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

"Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС. Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додають, що безпека Запорізької АЕС не може бути гарантована, поки російські війська перебувають на станції.

 

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна станція - це найбільша АЕС в Європі, яка знаходиться у місті Енергодар Запорізької області. АЕС була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Загарбники встановили на станції військову техніку.

За час війни та окупації Запорізька АЕС не одноразово вимикалася від ліній, які сполучають її з українською енергетикою. Як зазначають фахівці, це може загрожувати не тільки Україні, але й самій Росії та країнам Європи.

Запорізька атомна електростанція перевела всі реактори у стан "холодного зупину". 13 квітня останній блок перевели у цей стан. У Міненерго пояснили, що це важливо для уникнення ядерної катастрофи.

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Запорізька АЕСРосійська ФедераціяАЕСГенштаб ВСУОкупанти