Росіяни готують нову провокацію на Запорізькій АЕС, - Генштаб

Російські окупанти готуються провести чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники можуть звинуватити Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України у Facebook.
За даними української розвідки, російські терористи можуть провести нову провокацію під фальшивим прапором.
"Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи", - заявили у Генштабі.
Лише за останні тижні росіяни вже кілька разів намагалися перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.
"Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС. Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі ЗСУ додають, що безпека Запорізької АЕС не може бути гарантована, поки російські війська перебувають на станції.
Запорізька атомна станція - це найбільша АЕС в Європі, яка знаходиться у місті Енергодар Запорізької області. АЕС була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Загарбники встановили на станції військову техніку.
За час війни та окупації Запорізька АЕС не одноразово вимикалася від ліній, які сполучають її з українською енергетикою. Як зазначають фахівці, це може загрожувати не тільки Україні, але й самій Росії та країнам Європи.
Запорізька атомна електростанція перевела всі реактори у стан "холодного зупину". 13 квітня останній блок перевели у цей стан. У Міненерго пояснили, що це важливо для уникнення ядерної катастрофи.
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