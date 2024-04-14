Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб

По данным украинской разведки, российские террористы могут провести новую провокацию под фальшивым флагом.

"Россия - единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к границе сознательной радиационной катастрофы", - заявили в Генштабе.

Только за последние недели россияне уже несколько раз пытались переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

"Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС. Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавляют, что безопасность Запорожской АЭС не может быть гарантирована, пока российские войска находятся на станции.