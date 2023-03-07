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Хакери атакували сайт німецького концерну Rheinmetall: підозрюють росіян

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Вівторок 07 березня 2023 21:26
Хакери атакували сайт німецького концерну Rheinmetall: підозрюють росіян Фото: Хакери атакували сайт німецького концерну Rheinmetall (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 7 березня, німецький виробник зброї Rheinmetall зазнав великої кібератаки, але вона не завдала серйозної шкоди його IT-системам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nieuwsblad.

За словами прессекретаря концерну, компанії вдалося відбитися від практично неушкодженої атаки: тимчасово не працював тільки веб-сайт Rheinmetall, керований зовнішнім постачальником послуг.

"Немає жодних ознак того, що внутрішня IT-інфраструктура Rheinmetall могла постраждати від можливого порушення безпеки. Не схоже, що компанія зазнає будь-яких фінансових втрат", - заявив представник компанії.

Аналітики підозрюють, що за кібератакою можуть стояти хакери, пов'язані з російським урядом.

Раніше повідомлялося, що концерн Rheinmetall хоче купити 96 танків Leopard 1 швейцарської оборонної фірми Ruag для відправки в Україну.

Крім того, Rheinmetall хоче збудувати танковий завод в Україні.

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Кібератака Російська Федерація
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