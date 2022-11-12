Росіяни готувалися до втечі з Херсона протягом трьох тижнів, - британська розвідка

Російські війська протягом останніх трьох тижнів готувалися до втечі з Херсона. Ймовірно, вивід окупаційних військ розпочався разом з так званою "евакуацією", яку оголошували окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли посадовці росіян у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у зведенні.

Британська розвідка допускає, що російські військові, зокрема і в цивільному одязі, покинули місто разом із заявленими 80 тисячами "евакуйованих" осіб.

Проте втеча окупантів з Херсона завдасть Росії репутаційної шкоди, оскільки це був єдиний обласний центр, який був захоплений окупантами ще в лютому.

"Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра", - зазначили у розвідці.

Ймовірно, Росія все ще намагається евакуювати війська з інших районів області через річку Дніпро до оборонних позицій на східному березі.