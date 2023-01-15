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Росіяни гинуть, техніка знищується, - Гайдай про ситуацію у Луганській області

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (kanaldom.tv)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують контрнаступальні дії у районі Сватове - Кремінна. Вони також не дозволяють окупантам відновити втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, росіяни блокують виїзд і в’їзд в окупованих містах. Це стосується Лисичанська та Рубіжного.

"Мужні українські захисники, заради просування , розміновують території від протипіхотних мін власними танками", - написав Гайдай.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили 14 січня, що за Соледар продовжуються важкі бої.

Нагадаємо також, що українські військові завдають суттєвих втрат ворогові в Херсонській області та атакували позиції ЗРК російських окупантів.

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