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Россияне погибают, техника уничтожается, - Гайдай о ситуации в Луганской области

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (kanaldom.tv)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово - Кременная. Они также не позволяют оккупантам восстановить утраченные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, россияне блокируют выезд и въезд в оккупированных городах. Это касается Лисичанского и Рубежного.

"Мужественные украинские защитники, ради продвижения, разминируют территории от противопехотных мин собственными танками", - написал Гайдай.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили 14 января, что за Соледара продолжаются тяжелые бои.

Напомним также, что украинские военные наносят существенные потери врагу в Херсонской области и атаковали позиции ЗРК российских оккупантов.

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