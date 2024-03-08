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Росіяни FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у Вовчанську: двоє людей загинули

Фото: росіяни FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у Вовчанську (t.me/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у п'ятницю, 8 березня, FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у Вовчанську Харківської області. Внаслідок влучання безпілотника загинули дві людини. Ймовірно, є ще одна жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, близько 15:00 у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. 

За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Однак, і слів свідків, в авто могла перебувати ще одна особа. Інформація оновлюється.

 

Фото: росіяни FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у Вовчанську (t.me/synegubov)

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Так, 6 березня окупанти вдарили дронами по селу Мартове Чугуївського району. В результаті ворожої атаки пошкоджено будівлі дитячого садку та ліцею.

До того ж сьогодні рятувальники потрапили під ворожу атаку у Вовчанську Харківської області. Підрозділ пожежників атакував російський дрон.

Зазначається, що рятувальники поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. У той момент російські окупанти скинули боєприпас із повітря на спецавтомобіль ДСНС.

У ДСНС повідомили, що особовий склад не постраждав. У результаті удару з безпілотника пошкоджена пожежна автоцистерна.

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Війна Росії проти УкраїниХарків