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Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район: повредили электросеть

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Днепропетровская область, Суббота 04 февраля 2023 19:50
Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район: повредили электросеть Фото: россияне дважды в день обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские военные в субботу, 4 февраля, с использованием ствольной артиллерии обстреляли две общины Никопольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Дважды в течение дня россияне обстреляли Никопольский район. Около двух десятков вражеских снарядов от тяжелой артиллерии прилетели в Красногригорьевскую и Марганецкую общины", - написал Лукашук.

В результате обстрела в одном из сел повреждены электросети.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные ночью 3 февраля с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.

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Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
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