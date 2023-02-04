Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район: повредили электросеть
Российские военные в субботу, 4 февраля, с использованием ствольной артиллерии обстреляли две общины Никопольского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Дважды в течение дня россияне обстреляли Никопольский район. Около двух десятков вражеских снарядов от тяжелой артиллерии прилетели в Красногригорьевскую и Марганецкую общины", - написал Лукашук.
В результате обстрела в одном из сел повреждены электросети.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные ночью 3 февраля с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.
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