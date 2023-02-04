Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район: повредили электросеть

Российские военные в субботу, 4 февраля, с использованием ствольной артиллерии обстреляли две общины Никопольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Дважды в течение дня россияне обстреляли Никопольский район. Около двух десятков вражеских снарядов от тяжелой артиллерии прилетели в Красногригорьевскую и Марганецкую общины", - написал Лукашук.

В результате обстрела в одном из сел повреждены электросети.