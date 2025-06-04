Росіяни двічі атакували Суми “Шахедом”, відомо про пораненого

Російські терористи двічі атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed місто Суми. Наразі відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал в.о. Сумського міського голови Артема Кобзара.

"Приліт практично у те ж саме місце. При можливості знаходьтесь у безпечних місцях", - додав він.

Вже через годину стало відомо про повторний приліт у місті.

09:50 Кобзар повідомив про "приліт" у Сумах внаслідок атаки "Шахеда". Зокрема заявив про одного пораненого та загрозу повторного удару.

Обстріли України з боку Росії

Російські окупанти продовжують систематично обстрілювати територію України. Зокрема навмисно завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Для обстрілів ворог використовує різні типи озброєння - від артилерійських систем і ракет до керованих авіабомб і ударних дронів.

Особливо активно противник застосовує безпілотники - атаки відбуваються щоночі. Зокрема, у ніч з 2 на 3 червня по Україні було випущено понад 110 дронів з п’яти різних напрямків.

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