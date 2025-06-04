Россияне дважды атаковали Сумы "Шахедом", известно о раненом
Российские террористы дважды атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) типа Shahed город Сумы. Сейчас известно об одном раненом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.
09:50 Кобзарь сообщил о "прилете" в Сумах в результате атаки "Шахеда". В частности заявил об одном раненом и угрозе повторного удара.
Уже через час стало известно о повторном прилете в городе.
"Прилет практически в то же место. При возможности находитесь в безопасных местах", - добавил он.
Обстрелы Украины со стороны России
Российские оккупанты продолжают систематически обстреливать территорию Украины. В частности намеренно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Для обстрелов враг использует различные типы вооружения - от артиллерийских систем и ракет до управляемых авиабомб и ударных дронов.
Особенно активно противник применяет беспилотники - атаки происходят каждую ночь. В частности, в ночь со 2 на 3 июня по Украине было выпущено более 110 дронов с пяти разных направлений.
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