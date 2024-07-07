Росіяни двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі у Нікополі (фото)

Нагадаємо, РФ не вперше прицільно б'є по рятувальникам у Нікополі. Так, у жовтні 2023 року окупанти обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу. Тоді було поранено двох пожежників.

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