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Россияне дважды атаковали спасателей во время тушения пожара в Никополе (фото)

Фото: россияне дважды прицельно атаковали спасателей в Никополе (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска дважды прицельно ударили по спасателям в Никополе. Они приехали тушить пожар дома, который возник после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Вчера вечером (6 июля, - ред) россияне атаковали Никополь. Возник пожар в жилом доме. Когда спасатели работали на месте враг коварно атаковал их", - говорится в сообщении.

В результате попадания поврежден пожарно-спасательный автомобиль. Спасатели успели перейти в укрытие.

Второй удар

Чтобы транспортировать спасателей и уцелевшее оборудование, к месту происшествия двинулся грузовой автомобиль ГСЧС.

"Однако враг снова нанес прицельный удар, повредив транспортное средство. Только при следующей попытке удалось эвакуировать спасателей", - добавили в ГСЧС.

 

Обстрелы Никополя

После этого оккупанты продолжили обстрелы, из-за чего в Никополе возникли пожары. После полуночи, уже 7 июля, в результате попадания возник пожар на предприятии, также занялись несколько гаражей в гаражном кооперативе. На утро оба пожара удалось ликвидировать.

Напомним, РФ не впервые прицельно бьет по спасателям в Никополе. Так, в октябре 2023 года оккупанты обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела. Тогда были ранены двое пожарных.

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НикопольДнепропетровская областьГСЧСВойна в УкраинеСпасатели