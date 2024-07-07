Россияне дважды атаковали спасателей во время тушения пожара в Никополе (фото)

Напомним, РФ не впервые прицельно бьет по спасателям в Никополе. Так, в октябре 2023 года оккупанты обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела. Тогда были ранены двое пожарных.

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