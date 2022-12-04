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Росіяни два дні тримали в заручниках людей, які їхали із Запоріжжя до близьких в окупації

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Запорізька область, Неділя 04 грудня 2022 09:49
Росіяни два дні тримали в заручниках людей, які їхали із Запоріжжя до близьких в окупації Фото: росіяни два дні тримали в заручниках людей, які їхали із Запоріжжя до близьких в окупації (facebook com/masher berlinska)
Автор: Марія Кучерявець

Окупанти влаштували терор цивільним, які хотіли проїхати на окуповану територію із Запоріжжя до близьких. Росіяни майже два дні протримали людей в заручниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, мирні мешканці намагались проїхати через ворожий блок-пост у Василівці.

"Нагадаю, 2 грудня рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили", - повідомив Федоров.

При цьому деяких людей відразу депортували в сторону Запоріжжя, а інших "покатали".

"Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку. До всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосували фізичну силу - били прикладом автомата", - зазначив Федоров.

А вже після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя, додає мер Мелітополя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти не випускають чоловіків призовного віку навіть із наявною "перепусткою" у Василівці Запорізької області.

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