ua ru
Пн, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лякають мобілізацією в Україні. Окупанти запровадили нову заборону у Василівці

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 28 листопада 2022 14:02
Лякають мобілізацією в Україні. Окупанти запровадили нову заборону у Василівці Фото: евакуація чоловіків заборонена з 28 листопада на блокпосту у Василівці (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти у понеділок, 28 листопада, не випустили чоловіків призовного віку навіть із наявною перепусткою у Василівці Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА-Мелітополь.

"У всіх чоловіків призовного віку військові Росії вимагали документ, який підтверджує, що він непридатний до військової служби. Тим, хто не зміг надати такий документ, сказали повертатися додому", - пише видання.

При цьому, як зазначають автори, чоловіків окупанти перестали випускати під приводом того, що "в Україні вас одразу відправлять воювати". При цьому росіяни, за словами місцевих, посилалися на закон РФ, згідно з яким нібито в Мелітополі та інших окупованих територіях, в армію йдуть тільки в добровільному порядку.

Нагадаємо, раніше окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
DAILY
Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни