Росіяни дроном атакували рятувальників в Донецькій області: є жертви

В Донецькій області російські окупанти за допомогою дрона атакували рятувальників, які на момент удару гасили пожежу в Краматорському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником", - повідомив Клименко.

Фото: росіяни вбили рятувальників (t.me/Klymenko_MVS)

Клименко заявив, що від російського удару загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик, яким було 29 та 31 рік відповідно.

Ще троє рятувальників, за даними міністра, отримали поранення. Наразі їм надається медична допомога.

"У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити", - підкреслив Клименко.

Обстріли Донецької області

Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.

Нещодавно окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.

До того ми писали, що під ворожим обстрілом була Костянтинівка. Там окупанти атакували відділок поліції, а також лікарню.

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