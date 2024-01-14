"В результаті незначні травми отримав 50-річний поліцейський, а транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень", - пише пресслужба.

Також від удару безпілотника тяжкі травми отримав 54-річний житель Милового.

Фото: Росіяни дроном атакували автомобіль поліції у Херсонській області, постраждав правоохоронець (facebook.com/khersonpolice.official)

Зокрема зранку ворог обстріляв з артилерії Дніпровське, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок. 63-річна власниця оселі отримала вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, осколкове поранення ноги.

"В Шляховому у результаті вибуху керованої авіабомби акубаротравму отримав 27-річний працівник поліції. Крім цього, ворог атакував КАБами Зміївку, Червоний Маяк і Берислав. Загалом по населених пунктах Бериславського району військові РФ із літаків скинули 9 керованих авіабомб", - додає поліція.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, вчора, 13 січня, російські терористи здійснили 103 обстріли території регіону. Ворог запустив 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації, а по Херсону - 28.

Росіяни поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

припортову інфраструктуру.

Внаслідок ударів шестеро людей отримали поранення.