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Росіяни дронами атакували Дніпропетровську область: влучили у підприємство, пошкоджена ЛЕП

Фото: росіяни атакували дронами Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 січня. Один із безпілотників потрапив у підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Дніпрі ворожий БПЛА потрапив по одному з підприємств. Там сталося загоряння. Упродовж години пожежники ліквідували вогонь", - заявив голова ОВА.

За його словами, півтори тисячі сімей у П'ятихатській громаді Кам'янського району залишалися без світла через безпілотника окупантів, який зачепився за лінію електропередач. Фахівці оперативно виїхали на місце та запитали вдома.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська пізно ввечері 31 грудня запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" територією України з південного напрямку. Вибухи були чутні в Миколаєві, а також у Херсонській області та в районі Дніпра.

Також російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки росіян дронами зафіксовано прямі та осколкові влучення в житлові будинки в Одесі. Також повідомлялося про 8 поранених та одного загиблого.

Крім того, про вибухи повідомляли у Львівській ОВА. Відомо, що уламки дронів викликали пожежі у музеї Шухевича та одному із гуртожитків.

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Вторгнення Росії до УкраїнидрониДніпропетровська область