Росіяни досі не змогли сформувати "владу" в окупованих селах України, - ЦНС

"Ворог після 2,5 років окупації досі не зміг сформувати окупаційні осередок у селах на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

Щоб покрити дефіцит колаборантів, росіяни запустили конкурс "лідери села", за участь в якому обіцяють гроші. Мета конкурсу - знайти зрадників, які погодяться працювати в окупаційних адміністраціях.

Проте наразі кількість заявок на участь в конкурсі незадовільна, оскільки місцеве населення в переважній більшості не бажає співпрацювати з ворогом.

"Саме тому росіяни навіть приховують учасників конкурсу, адже участь в ньому - це підтвердження колабораціонізму", - резюмували в ЦНС.