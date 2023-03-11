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Росіяни на Донбасі роздають паспорти РФ, погрожуючи забрати соцвиплати, - Генштаб

Фото: росіяни на Донбасі роздають паспорти РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни в Донецькій та Луганській області погрожують забрати всі соцвиплати, якщо люди не погодяться замінити паспорт на російський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зараз на окупованих територіях Донецької та Луганської області військове керівництво РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії Росії.

Проте для цього серед решти документів необхідно обов’язково мати копію паспорта громадянина РФ.

"Окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого "паспорту Л/ДНР" на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях і вдаються до шантажу.

Крім того, у окупованому Бердянську росіяни провели рейди по родинах, які не віддають дітей у російські школи.

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