Фото: росіяни за добу вбили ще двох цивільних у Донецькій області (Getty Images)

Російські війська минулої доби атакували кілька населених пунктів у Донецькій області. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.