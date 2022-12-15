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Росіяни за добу вбили ще двох цивільних у Донецькій області

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Донецька область, Четвер 15 грудня 2022 08:35
Росіяни за добу вбили ще двох цивільних у Донецькій області Фото: росіяни за добу вбили ще двох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби атакували кілька населених пунктів у Донецькій області. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 14 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами: у Бахмуті та Роздолівці. Ще 4 людини в області отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинули 1257 людей, ще 2742 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни продовжують знищувати місто за містом на Донбасі, вони хочуть залишити там лише руїни та вирви.

Раніше стало відомо, що українські десантники розгромили позиції російських військових під Бахмутом (Донецька область). У мережі показали відео.

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