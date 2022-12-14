Багато вбитих. ЗСУ разгромили позиції росіян під Бахмутом (відео)
Українські десантники розгромили позиції російських військових під Бахмутом (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ (ДШВ ЗСУ).
"Штурмові групи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ разом з іншими підрозділами ЗС України зайняли ворожі позиції поблизу Бахмута", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли військові, спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі позиції обережно зайшли десантники.
"Вони і завершили остаточний опір російських окупантів. Загалом, було знищено близько десятка загарбників", - додають в ДШВ ЗСУ.
Як повідомлялося, російські окупанти не припиняють наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони змінили тактику наступу на Донеччині - створюють штурмові загони та групи.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 740 окупантів і понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 96 тисяч солдатів.
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