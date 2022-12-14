Багато вбитих. ЗСУ разгромили позиції росіян під Бахмутом (відео)

Українські десантники розгромили позиції російських військових під Бахмутом (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ (ДШВ ЗСУ).

"Штурмові групи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ разом з іншими підрозділами ЗС України зайняли ворожі позиції поблизу Бахмута", - йдеться в повідомленні. Як розповіли військові, спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі позиції обережно зайшли десантники. "Вони і завершили остаточний опір російських окупантів. Загалом, було знищено близько десятка загарбників", - додають в ДШВ ЗСУ.