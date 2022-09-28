Росіяни за добу вбили п'ятьох цивільних у Донецькій області
Російські війська минулої доби вдарили по кількох населених пунктах Донецької області. Внаслідок чого загинуло 5 цивільних, ще 10 людей поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілів Донецької області 27 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 27 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 4 у Курахівці та 1 у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення", - повідомив він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 895 людей, ще 2267 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше повідомлялося, що російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський район із "Градо" та важкої артилерії. Внаслідок атак постраждали понад 10 багатоповерхових та приватних будинків.
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