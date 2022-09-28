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Россияне за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

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Донецк, Среда 28 сентября 2022 08:35
Россияне за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области Фото: россияне за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донецкой области. В результате чего погибли 5 гражданских, еще 10 человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Россияне за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

Фото: карта обстрелов Донецкой области 27 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 27 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 4 в Кураховке и 1 в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 895 человек, еще 2267 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее сообщалось, что российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район из "Градо" и тяжелой артиллерии. В результате атак пострадали более 10 многоэтажных и частных домов.

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