Россияне за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донецкой области. В результате чего погибли 5 гражданских, еще 10 человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Фото: карта обстрелов Донецкой области 27 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 27 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 4 в Кураховке и 1 в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 895 человек, еще 2267 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.