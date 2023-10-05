Росіяни за добу понад 130 разів обстріляли Сумську область: є жертва

Російські окупанти за добу здійснили більш як 130 обстрілів Сумської області. В результаті ворожих атак загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

За даними адміністрації, протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Обстрілів зазнали:

Білопільська,

Краснопільська,

Юнаківська,

Хотінська,

Великописарівська,

Середино-Будська,

Зноб-Новгородська,

Есманська громади.

Білопільську, Юнаківську, Хотінську, Здоб-Новгородську та Естманську громади було обстріляно з артилерії та мінометів.

Краснопільську громаду 14 разів обстріляли з мінометної зброї та 23 рази з артилерії. Крім того, було зафіксовано два пуски з гелікоптеру з використанням ракет НАР та постріли з СПГ-9 (8 вибухів).

Водночас Середино-Будська громаду ворог вісім разів вдарив з РСЗВ "Град" та мінометів (22 вибухи). Внаслідок ворожого обстрілу загинуло одна цивільна особа.

Ситуація в Сумській області

Після того, як навесні минулого року українські воїни повністю вигнали російських окупантів із території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області.

Як писала обласна військова адміністрація, протягом 1 вересня, росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння регіону. Зокрема зафіксовано 147 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

"Обстрілів зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Краснопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Білопільська громади", - додали в ОВА.

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