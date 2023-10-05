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Россияне за сутки более 130 раз обстреляли Сумскую область: есть жертва

Сумская область, Четверг 05 октября 2023 23:01
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Россияне за сутки более 130 раз обстреляли Сумскую область: есть жертва Фото: россияне обстреляли Сумскую область (facebook com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты за сутки совершили более 130 обстрелов Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

По данным администрации, в течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья. Обстрелы подверглись:

  • Белопольская,
  • Краснопольская,
  • Юнаковская,
  • Хотинская,
  • Великописаревская,
  • Середино-Будская,
  • Зноб-Новгородская,
  • Эсманская община.

Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Здоб-Новгородская и Эстманская громады были обстреляны из артиллерии и минометов.

Краснопольскую громаду 14 раз обстреляли из минометного оружия и 23 раза из артиллерии. Кроме того, было зафиксировано два пуска с вертолета с использованием ракет НАР и выстрелы из СПГ-9 (8 взрывов).

В то же время по Середино-Будской громаде враг восемь раз ударил из РСЗО "Град" и минометов (22 взрыва). В результате вражеского обстрела погиб один гражданский человек.снили более 130 обстрелов Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек.

Ситуация в Сумской области

После того как весной прошлого года украинские воины полностью выгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают пограничные районы области.

Как писала областная военная администрация, в течение 1 сентября, россияне совершили 22 обстрела приграничного региона. В частности, зафиксировано 147 взрывов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

"Обстрелы подверглись Середино-Будской, Новослободской, Краснопольской, Миропольской, Зноб-Новгородской, Хотинской, Белопольской общин", - добавили в ОВА.

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