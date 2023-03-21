Росіяни за добу обстріляли сім громад Сумської області

Протягом дня росіяни здійснили обстріли низки громад Сумської області:

Юнаківської;

Новослобідської;

Білопільської;

Великописарівської;

Свеської;

Есманської;

Середино-Будської громад.

По Великописарівській, Свеській, Юнаківській, Есманській та Середино-Будській громадах росіяни вели мінометний обстріл. Загалом на території громад було зафіксовано 63 прильоти.

Новослобідську громаду ворог обстріляв зі ствольної 152 мм артилерії - 20 прильотів.

По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – 13 прильотів, та гранатометів - 89 пострілів. Також було здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою типу ВОГ.

"Без втрат та руйнувань серед мирного населення області", - додали в ОВА.

Крім того, за повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні росіяни з Су-35 ударили ракетами по Одесі.

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