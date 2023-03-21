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Росіяни за добу обстріляли сім громад Сумської області

Фото: росіяни за добу обстріляли сім громад Сумської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 березня, військові Російської Федерації за останню добу обстріляли сім громад Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли низки громад Сумської області:

  • Юнаківської;
  • Новослобідської;
  • Білопільської;
  • Великописарівської;
  • Свеської;
  • Есманської;
  • Середино-Будської громад.

По Великописарівській, Свеській, Юнаківській, Есманській та Середино-Будській громадах росіяни вели мінометний обстріл. Загалом на території громад було зафіксовано 63 прильоти.

Новослобідську громаду ворог обстріляв зі ствольної 152 мм артилерії - 20 прильотів.

По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – 13 прильотів, та гранатометів - 89 пострілів. Також було здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою типу ВОГ.

"Без втрат та руйнувань серед мирного населення області", - додали в ОВА.

Крім того, за повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні росіяни з Су-35 ударили ракетами по Одесі.

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