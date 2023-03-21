RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне за сутки обстреляли семь общин Сумской области

Фото: россияне в сутки обстреляли семь общин Сумской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 марта, военные Российской Федерации за последние сутки обстреляли семь общин Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В течение дня россияне провели обстрелы ряда общин Сумской области:

  • Юнокивской;
  • Новослободской;
  • Белопольской;
  • Великописаревской;
  • Свеской;
  • Эсманской;
  • Середино-Будской общин.

По Великописаревской, Свеской, Юнаковской, Эсманской и Середино-Будской общинам россияне вели минометный обстрел. Всего на территории общин было зафиксировано 63 прилета.

Новослободскую общину враг обстрелял из ствольной 152 мм артиллерии - 20 прилетов.

По Белопольской общине россияне били из минометов - 13 прилетов и гранатометов - 89 выстрелов. Также был произведен сброс с БПЛА взрывного устройства типа ВОГ.

"Без потерь и разрушений среди мирного населения области", - добавили в ОВА.

Кроме того, по сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумской области контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Напомним, сегодня россияне из Су-35 ударили ракетами по Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьокупантиВойна России против Украины