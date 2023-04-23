Росіяни за добу обстріляли дві громади Сумської області

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад - Хотінської та Білопільської.

По території Білопільської громади ворог здійснив мінометний обстріл - 5 прильотів.

Хотінську громаду росіяни також обстріляли з мінометів. Загалом на території громади було зафіксовано 6 прильотів.

В адміністрації повідомили, що за добу в Сумській області було зафіксовано 11 прильотів.

"Додатково інформуємо, що з 07.00 ранку по території Білопільської громади був мінометний обстріл - 5 прильотів", - додали в ОВА.

Нагадаємо, днями внаслідок російського обстрілу Сумської області було поранено одну людину.

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