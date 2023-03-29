Росіяни за добу обстріляли чотири громади Сумської області

Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій чотирьох громад Сумської області, а саме:

Білопільської;

Зноб-Новгородської;

Шалигинської;

Середино-Будської.

По Білопільській громаді був обстріл з міномету – 16 прильотів. Крім того, росіяни обстрілювали територію з САУ - 24 прильоти та АГС - 29 пострілів.

З мінометів росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду, загалом зафіксовано 4 прильоти.

Середино-Будську громаду ворог обстрілював з території Росії використовуючи ствольну артилерію. За добу окупанти нанесли 2 удари по території громади.

По Шалигинській громаді було зафіксовано 12 прильотів зі ствольної артилерії.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.