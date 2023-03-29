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Россияне за сутки обстреляли четыре общины Сумской области

Фото: оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 марта, россияне обстреляли 4 территориальные общины Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В течение дня россияне совершили обстрелы территорий четырех общин Сумской области, а именно:

  • Белопольской;
  • Зноб-Новгородской;
  • Шалыгинской;
  • Середино-Будской.

По Белопольской общине был обстрел из миномета - 16 прилетов. Кроме того, россияне обстреливали территорию из САУ - 24 прилета и АГС - 29 выстрелов.

Из минометов россияне обстреляли Зноб-Новгородскую общину, всего зафиксировано 4 прилета.

Срединно-Будскую общину враг обстреливал с территории России используя ствольную артиллерию. За сутки оккупанты нанесли 2 удара по территории общины.

По Шалыгинской общине было зафиксировано 12 прилетов из ствольной артиллерии.

По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумской области контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

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