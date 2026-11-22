За його словами, росіяни цілеспрямовано б'ють по енергетичній інфраструктурі, намагаючись позбавити жителів області електроенергії та тепла.

Попри регулярні атаки, енергетики продовжують працювати над тим, щоб зберегти стабільне електропостачання в оселях жителів Житомирщини. Вони оперативно усувають наслідки ударів і відновлюють пошкоджене обладнання.

"Хочу окремо подякувати кожному з них. Людям, які працюють цілодобово, без вихідних, часто у надзвичайно складних умовах. Оперативно ліквідовують наслідки ворожих ударів, відновлюють пошкоджене обладнання та роблять усе, щоб у наших домівках було світло й тепло", - підсумував Бунечко.