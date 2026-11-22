Російські війська протягом доби чотири рази атакували енергетичні об'єкти Житомирської області безпілотниками. Попри удари, енергетики відновлюють пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Житомирської обласної військової адмінстрації Віталія Бунечка.
За його словами, росіяни цілеспрямовано б'ють по енергетичній інфраструктурі, намагаючись позбавити жителів області електроенергії та тепла.
Попри регулярні атаки, енергетики продовжують працювати над тим, щоб зберегти стабільне електропостачання в оселях жителів Житомирщини. Вони оперативно усувають наслідки ударів і відновлюють пошкоджене обладнання.
"Хочу окремо подякувати кожному з них. Людям, які працюють цілодобово, без вихідних, часто у надзвичайно складних умовах. Оперативно ліквідовують наслідки ворожих ударів, відновлюють пошкоджене обладнання та роблять усе, щоб у наших домівках було світло й тепло", - підсумував Бунечко.
Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, в Одесі та прилеглих районах після російських ударів були пошкоджені магістральні електромережі.
Через масштабні руйнування енергетики не можуть передати споживачам необхідний обсяг електроенергії, а ремонтні роботи ускладнюють повітряні тривоги та загроза нових атак.