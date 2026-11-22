По его словам, россияне целенаправленно избивают по энергетической инфраструктуре, пытаясь лишить жителей области электроэнергии и тепла.

Несмотря на регулярные атаки, энергетики продолжают работать над тем, чтобы сохранить стабильное электроснабжение в домах жителей Житомирщины. Они оперативно устраняют последствия ушибов и восстанавливают поврежденное оборудование.

"Хочу отдельно поблагодарить каждого из них. Людям, которые работают круглосуточно, без выходных, часто в сложнейших условиях. Оперативно ликвидируют последствия вражеских ударов, восстанавливают поврежденное оборудование и делают все, чтобы в наших домах было светло и тепло", - подытожил Бунечко.