Российские войска в течение суток четырежды атаковали энергетические объекты Житомирской области беспилотниками. Несмотря на удары, энергетики восстанавливают повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко.
По его словам, россияне целенаправленно избивают по энергетической инфраструктуре, пытаясь лишить жителей области электроэнергии и тепла.
Несмотря на регулярные атаки, энергетики продолжают работать над тем, чтобы сохранить стабильное электроснабжение в домах жителей Житомирщины. Они оперативно устраняют последствия ушибов и восстанавливают поврежденное оборудование.
"Хочу отдельно поблагодарить каждого из них. Людям, которые работают круглосуточно, без выходных, часто в сложнейших условиях. Оперативно ликвидируют последствия вражеских ударов, восстанавливают поврежденное оборудование и делают все, чтобы в наших домах было светло и тепло", - подытожил Бунечко.
Напомним, российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в Одессе и близлежащих районах после российских ударов были повреждены магистральные электросети.
Из-за масштабных разрушений энергетики не могут передать потребителям необходимый объем электроэнергии, а ремонтные работы усложняют воздушные тревоги и угрозу новых атак.