Росіяни у Дніпрі вдарили по складу памперсів: кількість поранених зросла до 5

Наразі відомо про 5 постраждалих від удару російської ракети по Дніпру. Раніше повідомлялося про трьох травмованих.

"Відомо про 5 поранених через ракетний удар по Дніпру. Всі госпіталізовані. Жінка 55 років у важкому стані. Решта - у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула", - заявив Лисак.

На місці удару сталася пожежа. Рятувальники продовжують приборкувати вогонь що розповсюдився на інфраструктурному об'єкті.

За словами мера Дніпра, пожежа спалахнула на складі памперсів та серветок.

"Влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких "офіцерів НАТО" і "найманців". Це - терор. Нічим неприкритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках", - додав Філатов.

Ракетна атака по Дніпру

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, росіяни вдарили ракетою по Дніпру. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Дмитро Лисак.

"Дніпро. Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкта", - зазначив Лисак.

Пізніше Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що в результаті ворожої атаки на Дніпро одна людина загинула, ще троє травмовані.

"Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення", - зазначили в прокуратурі.

В місці ракетного удару значних пошкоджень зазнала інфраструктура.