Росіяни дистанційно мінують територію Сумської області. У поліції розповіли деталі

Де це відбулось

На півночі Сумської області сьогодні вночі росіяни застосували небезпечні боєприпаси - кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.

Минулої ночі ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда. Російська авіація під час нанесення авіаударів використовувала касетні бомби РБК-500.

Фото: Кулькові осколкові авіаційні бомби (facebook.com/policesumy)

Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна і має велику зону ураження.

Що потрібно робити людям

Начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк сказав, що за зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеличкий м'ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі "ребрами".

"Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тож радимо батькам взяти це до відома, і попередити близьких про можливу небезпеку", - додав він.

Поліція нікому не радить чіпати такі знахідки та одразу повідомляти про подібне за номером 102.

Росіяни б'ють касетними бомбами по інших регіонах

Нещодавно голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вперше використали для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Таке озброєння становить ще більшу загрозу для мирного населення.

За його словами, через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей з дітьми з ще низки населених пунктів.