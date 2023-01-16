Росіяни дев'ять раз обстріляли Чернігівську область

Російські військові у понеділок, 16 січня, обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ".
За даними командування, обстріл тривав з 13:25 до13:40. За цей час було зафіксовано дев'ять приходів, імовірно з міномету 120 мм. Обстріл відбувався в районі населеного пункту Об'єднане.
На щастя, серед українських військових ніхто не постраждав.
"Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало, що російські окупанти знову обстріляли прикордоння у північній частині України. Під атаку потрапили Сумська та Чернігівська області.
Нагадаємо, російські окупанти 14 січня завдали удару по Авдіївці (Донецька область). Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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