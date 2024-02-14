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Росіяни у десять разів зменшили використання FPV-дронів. Гуменюк назвала причину

Середа 14 лютого 2024 22:46
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Росіяни у десять разів зменшили використання FPV-дронів. Гуменюк назвала причину Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська цієї доби у десять разів зменшили використання FPV-дронів на Херсонському напрямку. Причиною став надзвичайно щільний туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, загальна обстановка на півдні України залишається досить напруженою через те, що ворог не припиняє обстрілів.

"А сьогоднішні погодні умови дуже сприяють тому, щоб працювали Сили оборони, а у ворога таких спроможностей було менше. До прикладу, якщо порівнювати вчорашню бойову добу і сьогоднішню, то кількість використання FPV-дронів ворог зменшив у десять разів через надзвичайно щільний туман на Херсонському напрямку, там де ворог запускає безпілотники", - розповіла Гуменюк.

Речниця зазначила, що інші конфігурації БПЛА росіяни використовують, як правило, для того, щоб скидати осколкові боєприпаси, але і ця кількість теж сьогодні не досягає десятка.

За словами Гуменюк, це означає, що погода суттєво вплинула, адже минулої доби росіяни використали понад 70 FPV-дронів.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонської області

Нагадаємо, ще у 2023 році українським захисникам вдалося взяти під свій контроль частину лівобережжя Херсонської області.

Нещодавно проект DeepState показав відео, на якому можна побачити, що наші бійці встановили український прапор у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області.

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