Росіяни депортували 50 школярів з Луганської області до Татарстану, - ЦНС

Росіяни вивозять українських старшокласників до Татарстану, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, з Лисичанська було вивезено п'ятдесят 11-класників для підготовки та здачі Єдиного державного екзамену в РФ.

"Всіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у закладах вищої освіти на території РФ. Мета всіх цих заходів асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців й нищення самоідентифікації", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, такий приклад демонструє, що самі загарбники не вірять у присутність РФ на окупованих територіях України. Саме через це і необхідно їхати складати державні іспити на території Росії.