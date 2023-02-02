UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни депортували 50 школярів з Луганської області до Татарстану, - ЦНС

Фото: Росіяни депортували 50 школярів з Луганської області до Татарстану (t me u_now)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни вивозять українських старшокласників до Татарстану, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, з Лисичанська було вивезено п'ятдесят 11-класників для підготовки та здачі Єдиного державного екзамену в РФ.

"Всіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у закладах вищої освіти на території РФ. Мета всіх цих заходів асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців й нищення самоідентифікації", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, такий приклад демонструє, що самі загарбники не вірять у присутність РФ на окупованих територіях України. Саме через це і необхідно їхати складати державні іспити на території Росії.

Нагадаємо, що за російськими даними, понад 4,7 млн українців перебувають наразі на території Росії. Скільки з них переїхали до РФ добровільно чи примусово, невідомо.

Світу потрібен глобальний механізм впливу, щоб захищати та повертати незаконно вивезених до Росії людей та притягти до відповідальності усіх винних у депортаціях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськЛисичанськТатарстанВійна в Україні