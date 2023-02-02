Россияне депортировали 50 школьников из Луганской области в Татарстан, - ЦНС

Россияне вывозят украинских старшеклассников в Татарстан, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Так, из Лисичанска было вывезено пятьдесят 11-классников для подготовки и сдачи Единого государственного экзамена в РФ.
"Всех их вывезли в Елабугу (республика Татарстан). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в заведениях высшего образования на территории РФ. Цель всех этих мер ассимиляция молодежи, а следовательно, снова идет речь об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации", - говорится в сообщении.
В ЦНС добавили, что такой пример демонстрирует, что сами захватчики не верят в присутствие РФ на оккупированных территориях Украины. Именно поэтому и необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории России.
Напомним, что по российским данным, более 4,7 млн украинцев находятся на территории России. Сколько из них переехали в РФ добровольно или принудительно неизвестно.
Миру необходим глобальный механизм влияния, чтобы защищать и возвращать незаконно вывезенных в Россию людей и привлечь к ответственности всех виновных в депортациях.
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