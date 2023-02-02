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Россияне депортировали 50 школьников из Луганской области в Татарстан, - ЦНС

Фото: Россияне депортировали 50 школьников из Луганской области в Татарстан (t me u_now)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне вывозят украинских старшеклассников в Татарстан, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, из Лисичанска было вывезено пятьдесят 11-классников для подготовки и сдачи Единого государственного экзамена в РФ.

"Всех их вывезли в Елабугу (республика Татарстан). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в заведениях высшего образования на территории РФ. Цель всех этих мер ассимиляция молодежи, а следовательно, снова идет речь об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что такой пример демонстрирует, что сами захватчики не верят в присутствие РФ на оккупированных территориях Украины. Именно поэтому и необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории России.

Напомним, что по российским данным, более 4,7 млн украинцев находятся на территории России. Сколько из них переехали в РФ добровольно или принудительно неизвестно.

Миру необходим глобальный механизм влияния, чтобы защищать и возвращать незаконно вывезенных в Россию людей и привлечь к ответственности всех виновных в депортациях.

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