Росіяни за день знищили три енергетичні об'єкти, - Зеленський

"Протягом місяця збито 233 "Шахеди" та десятки ракет. Тільки сьогодні і лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Дякую, хлопці, за відмінну роботу! Є результати і в інших напрямках", - наголосив він.

Також, за словами Зеленського, сьогодні влучили в критичну інфраструктуру.

"За цю добу три енергетичні об'єкти були знищені ворогом", - додав президент.