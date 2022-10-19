UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни за день знищили три енергетичні об'єкти, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Протягом 19 жовтня 2022 року російські війська своїми ударами знищили три об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Протягом місяця збито 233 "Шахеди" та десятки ракет. Тільки сьогодні і лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Дякую, хлопці, за відмінну роботу! Є результати і в інших напрямках", - наголосив він.

Також, за словами Зеленського, сьогодні влучили в критичну інфраструктуру.

"За цю добу три енергетичні об'єкти були знищені ворогом", - додав президент.

Нагадаємо, через російські удари завтра по всій Україні можливі віялові відключення світла.

В "Укренерго" пояснили, якою буде їхня тривалість та де шукатиме докладну інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України