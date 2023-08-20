Росіяни весь день обстрілюють Куп'янськ: є поранені, серед них фельдшер

"Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську. За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Синєгубов.

Фото: росіяни обстріляли Куп'янськ (t.me/synegubov)

За його даними, під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Крім того, в місті пошкоджені нежитлові будівлі та автомобілі.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють ті, що розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Як писав голова Харківської обласної військової адміністрації, внаслідок сьогоднішнього обстрілу Куп'янська, один з цивільних отримав важкі поранення. Медики борються за його життя.

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