Росіяни за день двічі обстріляли Чернігівську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

З 17:25 до 17:55 було зафіксовано 8 обстрілів, ймовірно з міномета 120 мм, неподалік населеного пункту Блешня. Там також ніхто не постраждав серед цивільних.

"Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. В результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок", - сказано в повідомленні.

З 14:40 до 15:00 тричі з міномета було обстріляно населений пункт Карповичі. Попередньо, серед населення ніхто не постраждав.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській та Донецькій областях. На жаль, в Первомайському є поранена жінка.

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