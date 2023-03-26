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Росіяни за день двічі обстріляли Чернігівську область

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Чернігівська область, Неділя 26 березня 2023 21:20
Росіяни за день двічі обстріляли Чернігівську область Фото: росіяни за день двічі обстріляли Чернігівську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові за день неділі, 26 березня, двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

З 14:40 до 15:00 тричі з міномета було обстріляно населений пункт Карповичі. Попередньо, серед населення ніхто не постраждав.

"Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. В результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок", - сказано в повідомленні.

З 17:25 до 17:55 було зафіксовано 8 обстрілів, ймовірно з міномета 120 мм, неподалік населеного пункту Блешня. Там також ніхто не постраждав серед цивільних.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській та Донецькій областях. На жаль, в Первомайському є поранена жінка.

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