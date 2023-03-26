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Россияне за день дважды обстреляли Черниговскую область

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Черниговская область, Воскресенье 26 марта 2023 21:20
Россияне за день дважды обстреляли Черниговскую область Фото: россияне за день дважды обстреляли Черниговскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные за день воскресенья, 26 марта, дважды обстреляли границы Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

С 14:40 до 15:00 трижды из миномета был обстрелян населенный пункт Карповичи. Предварительно среди населения никто не пострадал.

"О потерях среди местного населения информация не поступала. В результате обстрела поврежден частный дом", - говорится в сообщении.

С 17:25 до 17:55 было зафиксировано 8 обстрелов, вероятно из миномета 120 мм, недалеко от населенного пункта Блешня. Там тоже никто не пострадал среди гражданских.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Донецкой областях. К сожалению, в Первомайском есть раненая женщина.

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