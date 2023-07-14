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Росіяни за день 18 разів обстріляли Сумську область

Фото: росіяни 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages) 
Автор: Антон Малиновський

За сьогоднішній день, 14 липня, росіяни 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА.

Зазначається, що за день було зафіксовано 110 вибухів.

По Новослобідській громаді ворог бив з артилерії (12 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено 2 приватні будинки. Також був обстріл з мінометів (17 вибухів).

В Хотінській громаді здійснено мінометні обстріли громади (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 комбайни та 2 трактори, які є власністю приватної агрофірми.

В Краснопільській громаді був мінометний обстріл (10 вибухів) та обстріл з артилерії (1 вибух).

По Середино-Будській громаді росіяни гатили з мінометів (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три житлові будинки.

В Дружбівській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (5 вибухів).

В Глухівській громаді був мінометний обстріл (18 вибухів).

По Білопільській громаді здійснено гранатометний (АГС) обстріл (6 вибухів).

Також мінометний обстріл був в Есманській громаді (3 вибухи).

Ситуація в Сумській області

Останнім часом росіяни посилили обстріли прикордоння Сумської області. Наприклад, 13 липня окупанти гатили з мінометів по Охтирському районі, загинула одна людина.

Через це в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією.

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Сумська областьвибухи