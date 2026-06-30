Росіяни дедалі більше економлять на їжі та одязі через війну, - розвідка

Росіяни всеі частіше економлять на найнеобхіднішому

Погіршення економічної ситуації в Росії змушує громадян переглядати свої витрати та відмовлятися від частини звичних покупок. Насамперед йдеться про продукти харчуванння, одяг та інші базові потреби.

Як зазначають у СЗР, результати соціологічних досліджень Prognosis та Shopper's демонструють зростання фінансового тиску на російські домогосподарства.

Зокрема, 34% опитаних заявили, що останнім часом почали економити на продуктах харчування. Водночас ще 47% респондентів повідомили, що й раніше були змушені обмежувати такі витрати через нестачу коштів.

Таким чином, понад чотири з п'яти росіян тією чи іншою мірою стикаються з необхідністю контролювати витрати навіть на базові товари.

Одяг також стає розкішшю

Схожа ситуація спостерігається і на ринку одягу. За даними розвідки, майже 40% громадян Росії відкладають купівлю нових речей через фінансові труднощі. Ще близько 20% опитаних заявили, що взагалі не можуть дозволити собі оновлення гардероба.

Такі показники свідчать про зниження споживчої активності населення та поступове скорочення внутрішнього попиту, який є одним із ключових індикаторів економічного стану країни.

Військові витрати тиснуть на економіку

У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що погіршення добробуту населення відбувається на тлі зростання державних витрат на війну в Україні.

Втім Москва продовжує спрямовувати значні фінансові ресурси на військово-промисловий комплекс та забезпечення бойових дій, що дедалі сильніше позначається на цивільному секторі економіки.

Попри офіційні заяви Кремля про стійкість економіки до санкцій, звичайні росіяни все частіше стикаються зі зростанням цін, зниженням купівельної спроможності та необхідністю економити на повсякденних товарах.

За оцінкою СЗР, результати опитувань свідчать про подальше погіршення фінансового становища населення РФ. В умовах воєнної економіки прогноз очевидний - рівень життя продовжить знижуватися.