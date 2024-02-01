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Росіяни чотири рази вдарили балістикою по Миколаївській області: є відключення світла

Миколаївська область, Четвер 01 лютого 2024 09:27
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Росіяни чотири рази вдарили балістикою по Миколаївській області: є відключення світла Фото: росіяни чотири рази вдарили балістикою по Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни за минулу добу, 31 січня, чотири рази вдарили по Миколаївській області. Внаслідок атак ворога є пошкодження та відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

Як зазначив Кім, окупанти, ймовірно, застосували ракети "Іскандер-М" та зенітні С-300.

"Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання", - повідомив голова Миколаївської ОВА.

Внаслідок ворожих атак без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають.

Також росіяни вчора з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади, постраждалих немає. Крім того, ворог обстрілював з артилерії Куцурубську громаду, а протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. Постраждалих немає.

Ситуація у Миколаївській області

Частина Миколаївської області була окупована російськими загарбниками у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили території Миколаївської області.

Проте зараз росіяни часто обстрілюють прифронтові громади області, зокрема Очаків.

Інші обстріли України

У Херсоні частина жителів залишилася без світла через нічні обстріли. Тролейбуси не вийшли на маршрути через відключення світла.

Також пізно ввечері окупанти вдарили по Харкову, зокрема, атакували цивільну інфраструктуру. Також росіяни скинули авіабомби на лікарню у Куп'янському районі.

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