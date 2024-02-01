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Россияне четыре раза ударили баллистикой по Николаевской области: есть отключения света

Николаевская область, Четверг 01 февраля 2024 09:27
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Россияне четыре раза ударили баллистикой по Николаевской области: есть отключения света Фото: россияне четыре раза ударили баллистикой по Николаевской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне за минувшие сутки, 31 января, четыре раза ударили по Николаевской области. В результате атак врага есть повреждения и отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Как отметил Ким, оккупанты, вероятно, применили ракеты "Искандер-М" и зенитные С-300.

"Поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения", - сообщил глава Николаевской ОВА.

В результате вражеских атак без электроэнергии остались более 400 потребителей, работы по восстановлению продолжаются.

Также россияне вчера из минометов обстреляли акваторию Очаковской общины, пострадавших нет. Кроме того, враг обстреливал из артиллерии Куцурубскую общину, а в течение дня направил туда пять FPV-дронов. Пострадавших нет.

Ситуация в Николаевской области

Часть Николаевской области была оккупирована российскими захватчиками в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года во время контрнаступления ВСУ были освобождены территорию Николаевской области.

Однако сейчас россияне часто обстреливают прифронтовые общины области, в частности Очаков.

Другие обстрелы Украины

В Херсоне часть жителей осталась без света из-за ночных обстрелов. Троллейбусы не вышли на маршруты из-за отключения света.

Также поздно вечером оккупанты ударили по Харькову, в частности, атаковали гражданскую инфраструктуру. Также россияне сбросили авиабомбы на больницу в Купянском районе.

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